Kalousek: Nekončím proto, abych udělal radost Babišovi

Jak vznikl nápad, že skončíte ve Sněmovně skoro o třičtvrtě roku dřív?

Ten nápad je jen z mé hlavy. Je to mé rozhodnutí a má podle mého hlubokou logiku. Volby byly vyhlášeny už na konci loňského roku a běží ostrá volební kampaň, a proto pokládám za takticky správné, aby ve Sněmovně už vystupovali poslanci, kteří budou usilovat o hlasy voličů. A to já nejsem, kandidovat už nebudu. Moje aktivní dráha poslance tímto definitivně skončila. Nechtěl jsem ji ukončit pasivně, byť by to bylo pohodlné. Ale nedávalo by to pro voliče žádný smysl.

Chtěl jste tím pomoci k zviditelnění místopředsedovi TOP 09 Janu Jakobovi, který za vás nastoupí?

Jsem rád, že po mně nastupuje zrovna on, ale není to individuální. Chtěl jsem pomoci všem poslancům i v ostatních stranách té vznikající středopravicové koalice. Vystupovat teď musí ti, kteří budou kandidovat. Nechci svou dvaadvacetiletou velmi aktivní službu skončit pasivně, to by mi přišlo hloupé.

Nebude vám ta diskuse, kterou jste si často užíval, chybět?

Něco mi chybět bude, ale něco rozhodně ne.

Co například?

Například diskuse s lidmi, kteří si nejsou vědomi problému, o kterém se diskutuje.

Neoslabíte opozici a vaši stranu svým předčasným odchodem?

Jsem dál své straně i trojkoalici k dispozici. Slíbil jsem předsedkyni strany, že dál budu chodit na vrcholné orgány i do poslaneckého klubu, abych jim řekl svůj názor, pokud o to budou stát. Dál budu na sociálních sítích. Neodcházím z politiky, jen ze Sněmovny. Dál budu prezentovat své názory, dál budu dělat akce Pivo s Mirkem.

Nestál o váš odchod někdo z vznikající trojkoalice, z ODS nebo od lidovců?

To nezaznělo a nehrálo to žádnou roli.

Vzal jste v úvahu, že uděláte radost Andreji Babišovi?

Doufám, že neudělám, ale že přispěji k maximalizaci volebního výsledku pravostředové koalice, kterou budu volit a které věřím a přeji jí vítězství.

Co budete dělat?

Dám si pár týdnů prázdnin. Samozřejmě už přemýšlím o určitých variantách, ale rozhodnu se s odstupem.

Co sepisování pamětí?

K tomu třeba dojde.

Vždy jste říkal, že aby byly vaše memoáry pravdivé, tak byste musel být občas indiskrétní.

Myslím, že to půjde vybalancovat, abych nebyl indiskrétní ve věcech, které se nezveřejňují, a zároveň aby to bylo zajímavé. Nemohu to vyloučit.

Čekáte, že vám začnou teď chodit nabídky práce?

To nevím.

A co přednášet na vysoké škole?

Občas přednáším a rád, ale to, čemu rozumím, to jsou veřejné rozpočty a ty se přednáší na vysoké škole ekonomické a tam by o tom měli přednášet lidé, kteří mají příslušné vzdělání. A to já nemám, já mám jen třicetiletou zkušenost. Když má nějaká škola zájem, tak chodím rád, ale nemyslím si, že bych se zaměřil na nějakou soustavnou výuku.

Nechcete už kandidovat do Sněmovny. Ale co volby do Senátu nebo na prezidenta?

Nepřemýšlel jsem o tom, třeba přemýšlet začnu.

Nerozmlouvali vám to kolegové ve straně, třeba Karel Schwarzenberg?