Jurečka k Zemanovu ústupu: Nic hlubšího za tím není, ani výměna, ani dohoda

Šéf lidovců, budoucí vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka Právu řekl, že prezident Miloš Zeman ustoupil, protože pochopil, že by kompetenční spor o jmenování vlády nevyhrál. Nikoli kvůli tomu, že by mu premiér Petr Fiala (ODS) slíbil ústupky, například že nová vláda neudělá z Michala Koudelky znovu na pět let šéfa BIS.