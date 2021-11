Jurečka chce zvýšit ošetřovné kvůli školám

S úpravou ošetřovného by souhlasila KDU-ČSL. „Za nás ano. Podporovali jsme to již v minulosti a budeme to podporovat. Chceme o tom jednat i s koaličními partnery,“ sdělil v úterý Právu šéf strany Jurečka.

„Mimo jiné by to mělo znamenat vyplacení ošetřovného po celou dobu trvání karantény a také možnost, aby toto ošetřovné kromě rodičů čerpali i přímí příbuzní dítěte, i když s dítětem nežijí ve společné domácnosti. Za podmínky, že jde o nemocensky pojištěné zaměstnance,“ sdělila Právu.

Ošetřovné mohou standardně pobírat rodiče dětí ve věku do deseti let po dobu devíti dnů, minulý rok ho kvůli covidu mohli čerpat na školáky do 13 let věku. Samoživitelé, kteří mají v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, mohou dávku pobírat až 16 kalendářních dní.