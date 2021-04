Jsme v nové formě Studené války. Na eskalaci konfliktu ale nemá Rusko zdroje, tvrdí odborník

Jak byste charakterizoval v kontextu výbuchu ve Vrběticích, za kterým stáli agenti ruské tajné služby GRU, aktuální česko-ruské vztahy?

V současné době můžeme říct, že vzájemné vztahy se dostaly asi do nejsložitější situace od doby rozpadu Sovětského svazu. Dochází k ostrému diplomatickému sporu, kdy si vzájemně vyhošťujeme diplomaty poté, co jsme se jako Česká republika stali terčem něčeho, co bych nazval vojenská sabotáž.

Rusko ve čtvrtek akceptovalo české kroky, tedy srovnání počtu diplomatů na obou ambasádách. Může tím tahle situace skončit?

Myslím, že tohle není konec. Bude to spíše taktický ústupek. Navíc Rusové dostali luxusní časový polštář na stažení diplomatů a mezitím se odehraje ještě řada věcí.

Jak by podle vás mohla situace ještě eskalovat? Mohlo by dojít i k přerušení diplomatických styků?

Nemyslím si, že to do takového stádia dojde. Není to ani v ruském ani v našem zájmu, abychom přerušili diplomatické styky. Může dojít například k ponížení statusu, tedy například velvyslanec by mohl ztratit velvyslanecký status, ale ani to nepředpokládám. Myslím, že se spíše počet diplomatů zastropuje a následně se budou styky vybudovávat znova.

Nynější vztahy mezi západem a východem považuji za jistou formu Studené války. Tedy minimálně od anexe Krymu v nějaké podobě Studené války jsme, i když to nemá tak vyhrocený charakter

Pokud by přece jenom došlo k zhoršení situace, můžeme se spolehnout na naše západní partnery? Jde mi o to, jestli by nedali přednost dobrým vztahům s Ruskou federací před námi.

Na západní partnery se spolehnout můžeme, ale hlavně si musíme o pomoc říct. Nemám pocit, že bychom důsledným způsobem na solidaritě trvali. K nějaký krokům na naši podporu sice již došlo, ale na začátku celé situace z české strany nebyl jednoznačný tlak na spojence, aby se postavili na naši stranu, a to i v konkrétních diplomatických krocích.

Na koho nynější zhoršení vtahů dopadne hůře? Na nás, či Rusko?

Česká republika není v pozici jako Slovensko či Maďarsko, že by byla fatálně závislá na ruských energetických zdrojích. Ruská strana tak touto kartou nemůže nějak zásadně Česko vydírat, i když její podíl na našem dovozu energetických surovin je stále vysoký. Do Ruska směřuje také minimum našeho exportu, federace tedy není zdaleka tak velkým obchodním partnerem, že by se případné obchodní restrikce fatálně dotkly českého exportu.

Existuje sice jasná mocenská asymetrie v český neprospěch, ale z hlediska vzájemných vztahů to není zase tak nevyvážené, jak by se na první pohled mohlo zdát. A navíc například v Česku žije podstatně více Rusů než Čechů v Rusku, takže diplomatické komplikace se mnohem více dotknou obyčejných Rusů než Čechů.

Ještě mě zajímá širší perspektiva celé situace. S Ruskem nemáme spory v poslední době pouze my, ale i další západní státy. Zhoršuje se také situace na Ukrajině. Co to značí o ruské zahraniční politice?

Rusko se již delší dobu, zhruba od poloviny Putinovy vlády, stává státem, kde vládne mentalita obležené pevnosti, čímž se snaží vláda Ruska mobilizovat populaci na svoji podporu. Rusko se snaží také velmocensky ukotvit v současném světě. Je si ale dobře vědomé svých především ekonomických limitů a rozehrává proto různé aktivity, které mají podkopávat jednotu západního společenství, jelikož na nějakou přímou systémovou konfrontaci není dostatečně silné.

Měli bychom být vůči Rusku obezřetní?

Je to skutečně geopolitický protivník západního společenství, jehož jsme součástí. Rusko má u nás také ne úplně malou část populace, která sympatizuje s putinovským režimem. Nebere nás navíc jako rovnocenného partnera, jsme pro něj malý bývalý satelit Sovětského svazu. A to by nás skutečně mělo činit obezřetnými.

Ruská federace se snaží rozbít jednotu Evropské unie tím, že vyjednává s různými státy zvlášť a podporuje různé protiintegrační proudy a organizace.

Jak byste charakterizoval celkově vztahy mezi Západem a Východem?

Ruská federace se snaží rozbít jednotu Evropské unie, a to minimálně tím, že nebere Evropskou unii jako rovnocenného partnera. Snaží se ale také podmiňovat její jednotu tím, že vyjednává s různými státy zvlášť, a podporuje různé protiintegrační proudy a organizace. Dlužno ovšem dodat, že v řadě ohledů mu sama EU, respektive její elity, dodávají munici samy. Jako hlavní hrozbu pro svoji existenci ovšem ruský režim vnímá hlavně NATO.

Nejsme ale tak daleko, že by se situace mohla vrátit do období Studené války.

Já osobně nynější vztahy považuji za jistou formu Studené války. Tedy minimálně od anexe Krymu v nějaké podobě Studené války jsme, i když to nemá tak vyhrocený charakter. Ten to ale asi už nikdy kvůli postupující globalizaci mít nebude. Používány jsou ale jiné nástroje, roli hrají asymetrické a nekonvenční operace. Tomu se nyní často říká hybridní válka. A ona takzvaná hybridní válka je z mého pohledu vlastně jakousi novou formou studené války.

Můžeme tak říct, že jsou Vrbětice příkladem této asymetrické a nekonvenční operace?

Ano, určitě. Tento typ sabotáže je poměrně typickým příkladem nekonvenční operace.

Jak daleko by podle vás mohla ještě Ruská federace zajít?