Jsme oběťmi nebývalého experimentu na lidech ze strany Babiše a Blatného, tvrdí šéf lékařské komory Kubek

Stále trváte na tom, že jsme oběti řízeného proměřování?

Vy si myslíte, že to není pravda?

To není teď podstatné, já se ptám vás.

Tak samozřejmě, že ano. Je to nebývalý experiment na lidech. Slepá cesta, která se ukázala, že nikdy nemůže fungovat. Naopak epidemie trvá nejdéle a jsou největší ztráty na lidských životech i ekonomice. Česká republika se stala skanzenem uprostřed Evropy, což vzhledem k tomu, že jsme poměrně vyspělá a bohatá země, tak je obtížně pochopitelné.

Jak si to vysvětlujete vy?

Čelíme stejnému viru jako všude jinde. Nemáme hloupější obyvatelstvo, i když naše tendence švejkovat se v současnosti obrací proti nám. Selhala vláda a sobecká opozice, protože v situaci, kdy jsme v největší krizi v novodobé historii, tak namísto toho, aby se politici dokázali spojit a vyvést zemi z krize, stále politikaří.

Jde jim především o politické body, případně nějaké kšefty, ale rozhodně ne o lidi. Poslední čtrnáct dní řešili nouzový stav, nikoli přísnější opatření, což bylo epidemii celkem vzato úplně jedno a ještě více se rozjela.

Když mluvíte o „řízeném“ proměřování, kdo podle vás tedy stojí v jeho čele?

Boj s epidemií řídí ministerstvo zdravotnictví a pan premiér Babiš, a tak je to výsledek jejich práce.

Zároveň jste uvedl, že ministerstvo zdravotnictví vám jako zdravotníkům podráží nohy. V čem?

Například v tom, že neprosazuje důsledně protiepidemická opatření, která mohou epidemii zbrzdit. My už jenom řešíme důsledky toho selhání. Dělá se tu jedna chyba za chybou. Vždycky, když už se trošičku zdálo, že se situace zlepšuje, začali politici populisticky předhánět, kdo co bude jak rozvolňovat a předkládat nerealistické sliby. Takže se připravili o důvěru veřejnosti.

A k tomu selhal rozjezd očkování, nefunguje testování ani trasování, vlastně prakticky vůbec nic s výjimkou zdravotnictví. A vláda alibisticky přehazuje veškerou zodpovědnost právě na něj.

Narážíte na náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého, který minulý týden uvedl, že „za současnou situaci kolem pandemie koronaviru nikdo nemůže, ale jde o tragédii jako každou jinou”?

Také. Minulý týden jsem se v úterý potkal s panem náměstkem. Řekl jsem mu do očí, že je to zbabělý alibismus a naprosto nepřijatelný výrok. To, že vznikla epidemie, je přírodní jev, ale to, že jsme země, která ji naprosto nezvládá, a jsme určitě nejhorší v Evropě, možná na celém světě, zemřelo tu ve skutečnosti víc než 20 tisíc lidí, jsou důsledky chyb při zvládání epidemie. Takže jeho slova nejsou naprosto pravda a je to prostě zbabělý alibismus.

Co byste nyní dělal na místě pana Blatného vy?

(Zamýšlí se) Pokusil bych se zmobilizovat lidi k tomu, aby dodržovali protiepidemická opatření, a vysvětlil bych jim, proč je to nutné, a trval bych na přísném lockdownu včetně všech těch fabrik. Žádné výjimky. Dva tři týdny zatnout zuby, aby lidi viděli, že to má smysl. Mezitím bych připravil plošné testování, a tím bych pak i podmínil obnovení výroby. Dále bych protestoval všechny státní úředníky, rozjel očkování, ale především bych si do toho nenechal mluvit od předsedy vlády Babiše.

Myslíte, že si pan Blatný nechá do všeho mluvit? Nemůže být to, co sledujeme, výsledkem i jeho pohledu na věc?

Předně se stal pan docent Blatný ministrem zdravotnictví omylem. Nemá základní předpoklady pro to, aby stávající krizi zvládl. On není ani epidemiolog, respektive odborník na dané téma, politik ani manažer. V životě nic neřídil a nemá ani dostatečné charisma osobnosti, která by mohla lidi vést. Zkrátka to není Winston Churchill, za kterého by lidi položili život. Není to chyba, ale neměl tu funkci nikdy vzít. Člověk by měl znát své limity.

Prezident Zeman se nyní vyslovil pro odchod Blatného s tím, že je připraven ho vyměnit. Je to podle vás na místě?

Minulý týden jsem jako člen Rady pro řízení nemoci covid 19 absolvoval několikahodinové jednání, kde jsem se snažil především motivovat pana ministra Blatného, aby se zmátořil a opustil ty poraženecké nálady, které se z ministerva šíří. Pokud velení dává najevo, že se nedá nic dělat, a že je válka prohraná, nemůže chtít po vojácích, aby tady bojovali a nasazovali život.

Myslíte, že si to vzal k srdci?

Měl jsem dobrý pocit, že se přece jen něco stalo. Například jsem vyzýval přítomné a paní profesorku Adámkovou jako předsedkyni zdravotního výboru, aby předložila návrh Poslanecké sněmovně k znovuzavedení nouzového stavu. Nakonec to sice proběhlo později a jiným mechanismem, ale bylo to splněno.

Americká CNN mluví o Česku jako o ostrůvku zkázy a temnoty. Jak byste zemi popsal vy?