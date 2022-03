„Je to moc“. Opozice má s tříměsíčním nouzovým stavem problém

„Já bych pro prodloužení nouzového stavu hlasoval, protože se domnívám, že měsíc bude málo na zvládnutí toho, co se teď děje. Pokles (počtu přicházejících uprchlíků) je patrný, ale nikoliv takový, abychom to mohli stihnout do měsíce. Na druhou stranu tři měsíce považuji už za příliš dlouhou dobu,” řekl Novinkám opoziční poslanec a Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO).

„Myslím, že to nedává smysl, protože záležitost, která se týká ukrajinských uprchlíků, bude trvat dlouho a tohle je režim, který umožňuje daleko akčnější fungování veřejné správy a určitě to nebude trvat čtrnáct dní nebo měsíc,” míní poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

„Nikdo to nebude žádným způsobem zdržovat, a pokud se ukáže, že už je to bezpředmětné, tak se vždy může na popud Sněmovny nouzový stav zrušit. Je lépe si dát větší termín a pak to kdyžtak zkrátit, než to pořád obnovovat,” dodal.