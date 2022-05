Jak slouží Ukrajině peníze českých dárců? Kupují se zbraně, sanitky i voda

Ozbrojené síly Ukrajiny mohou dárci podpořit i symbolickým nákupem na eshopu zbraneproukrajinu.cz , který provozuje podnikatel Dalibor Dědek. Na e-shopu mohou lidé přispět na zdravotnické vybavení, náboje, ale i tank. Web má sloužit hlavně pro představu, jak nákladný nákup vybavení je. Peníze se odesílají přímo na účet velvyslanectví. To, co se za ně reálně nakupuje, je ze strategických důvodů tajné.

Na západě Ukrajiny začala organizace vybraným lidem v nouzi rozdávat finanční hotovost. Téměř 6 tisíc lidí od ní dostane 74 dolarů po měsíci třikrát za sebou. „Tento způsob dává lidem možnost rozhodnout se, na co peníze nejvhodněji využít. Předcházíme pak tomu, aby lidé prodávali to, co nepotřebují, pod cenou a mohli si sami vybrat, co si koupí,“ vysvětlil Petr Drbohlav, ředitel Člověka v tísni pro země Východního partnerství.