Jak se změní tabulka opatření PES? Čekáme na tiskovou konferenci vlády

Do mírnějšího, čtvrtého stupně by se mohlo Česko přesunout podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nejdříve v polovině února. Záležet bude na počtu hospitalizovaných, který bude muset z aktuálních 5600 klesnout pod 3000.

Blatný: 4. stupeň PES nejdříve v půlce února. Starší žáci by se ale mohli vrátit už dříve

Do konce ledna slíbila také vláda vrátit deset miliard armádě z rozpočtové rezervy. Podle Babiše mělo projednání záviset na tom, jestli se jednání kabinetu, které se koná formou videokonference, zúčastní i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), který má koronavirus. Ten ale prostřednictvím mluvčího ministerstva obrany avizoval, že se nepřipojí.

Pokud chce vláda tento krok stihnout do konce ledna, musela by do konce týdne svolat další mimořádné jednání.