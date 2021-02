Jak budou Češi cestovat z domova: Čestné prohlášení a účet za plyn v kapse

„Přicházíme s omezením pohybu mimo okresy, je to opatření nouzové, extrémní a časově omezené. Opatření jen kontroverzní, ale účinné. Rozumím, že už to nikoho nebaví, ale musíme to prostě ještě chvíli omezit,“ uvedl v pátek na plénu Sněmovny ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Jednou z výjimek bude cesta do práce či za pomocí blízkým. V případě cest do práce pak bude muset zaměstnanec doložit, že je zaměstnán, a to například pracovní smlouvou.

Pokud bude člověk cestovat za pomocí svým blízkým, bude potřebovat čestné prohlášení. „Občan předtím, než opustí svoje bydliště, na kus papíru napíše čestné prohlášení, kdy byt opouští a kam jede. V případě kontroly to předloží policii. Je to řešení papír a tužka,“ sdělil Hamáček s tím, že se vláda inspirovala ve Francii, kde to funguje.