Idiotská tabulka, kterou vytvořil nějaký blb. Babiš vysvětluje komedii kolem DPH u piva

Babiš podle svých slov úplně žasl z toho, jak média udělala z DPH na pivo bramboračku. „Fakt jo? Jen proto, že nějaký blb si udělal idiotskou teoretickou tabulku, kterou po něm nikdo nechtěl, dostala se do médií a tam ji začali vydávat za nějaký platný dokument? Když jsem to viděl, měl jsem chuť řvát vzteky,“ napsal premiér do svého týdenního hlášení na sociální síti.