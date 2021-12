Hygienici v Praze přitvrdili. Letos už rozdali „covidové“ pokuty za 3,7 milionu

Při kontrolách dodržování opatření proti šíření covidu uložili pražští hygienici letos do konce října 1306 pokut za 3,72 milionu korun. Za celý loňský rok to bylo 854 pokut za 3,04 milionu korun. Na Metropolitním zdravotnickém kongresu to ve středu řekla ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.