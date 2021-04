Hrad mlží o počtech pracovníků na ambasádách

„Fakta: Rusko má teď v ČR o 21 diplomatů víc než my v RF (Ruské federaci). ČR má v RF o 70 administrativně – technických a místních sil víc než Rusko v ČR. Celkem máme v Moskvě (ambasáda, Český dům, agentury ad.) registrováno o cca 50 lidí více než Rusové v Praze,“ napsal Jindrák v úterý na Twitteru.

— Rudolf Jindrák (@rudolf_jindrak) April 20, 2021

Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová na dotaz Novinek však jeho počty odmítla. Uvedla, že dnes pracuje na ruské ambasádě v Praze 27 diplomatů a 67 administrativně technických pracovníků, naopak na české ambasádě v Moskvě je to 5 diplomatů a 19 administrativně technických pracovníků.

Na ruských konzulátech v Česku je to dalších sedm diplomatů a deset administrativně technických zaměstnanců a na českých konzulátech v Rusku zase pět diplomatů a devět administrativně technických pracovníků.

Bývalý velvyslanec Kolář se domnívá, že Kancelář prezidenta do počtů zahrnuje i tzv. místní síly, tedy Rusy pracující na ambasádě nebo v Českém domě. Podle dokumentu, který obdržel z Hradu a který poskytl Novinkám, Češi zaměstnávají v Rusku 120 takových ruských pracovníků, Rusové v Česku 18.

„Je pravda, že někteří Rusové tam nepracují jen jako zametači chodníků, to je tzv. dvornik, někteří pracují v administrativě, jako např. účetní,“ uvedl Kolář.

„Administrativně techničtí pracovníci nemají diplomatický pas, ale mají služební pas s vízem, které je opravňuje k určité ochraně. Každý pracovník, který jede pracovat na ambasádu, musí mít souhlas druhé strany,“ poznamenal.

Ruská ambasáda je předimenzovaná

Podle Koláře platí, že ruská ambasáda v Česku je předimenzovaná. Po zjištění české BIS, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 a smrti dvou Čechů stojí útok ruských tajných služeb, by nezůstal u vyhoštění 18 ruských diplomatů, ale ve zužování ruské ambasády by pokračoval. Zvlášť poté, co Rusové recipročním vyhoštěním 16 českých diplomatů a čtyř administrativních pracovníků paralyzovali českou ambasádu v Moskvě.

„Jsem pro, aby u nás měli Rusové na ambasádě tolik pracovníků, kolik máme my v Moskvě. Generální konzuláty bych do toho nezahrnoval. Ale pak je tu ještě jeden radikální pohled, který také přijímám, a to je jít tak na dřeň, že bychom mohli vypovědět všechny a nechat jen velvyslance. Což by oni udělali v tu chvíli také. Pokud by nešli dál a nevypověděli i velvyslance, což by znamenalo přerušení diplomatických styků,“ dodal Kolář.

V Moskvě Češi sídlí na dobré adrese

Jak však uvedl v rozhovoru pro Novinky v pondělí, v takovém případě by zájmy ČR v Rusku mohla hájit ambasáda EU nebo jiného členského státu.

Návrh vedení Prahy, které chce po ruské ambasádě, aby jí vrátila část Stromovky, však Kolář nepodpořil.

„Oni nám v Moskvě také přidělili kus území, celý komplex budov. Naše ambasáda je na dobré adrese, v ulici Gašeka – Gašek je Hašek (a ul. J. Fučíka – pozn. red.). Máme tam Český dům a budovy související. Něco jsme i prodali, ale pořád nám toho hrozně moc zůstalo. Jsou to propůjčené pozemky, které si Rusové mohou recipročně brát. Otázka je, jestli to potřebujeme. Protože my máme nemovitosti na úrovni supervelmoci. Dá se to srovnat s Američany,“ dodal Kolář.

