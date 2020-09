Hotaři bojují se špačky o úrodu hroznů

Když se opeření lupiči nedostanou do vinice vzduchem, protože je Macka zahání střelbou, neváhají použít fintu. Třeba zkusili do vinice jít pěšky. „Stalo se, že si sedli nedaleko na pole. Po chvíli zmizeli, ale neviděl jsem je vzlétnout. Šel jsem tedy blíž a vidím, jak si to špacírují pěšky směr vinohrad. Měl jsem co dělat, abych je dostal pryč,“ vzpomíná.