Hniličkovi budou ve sportovní agentuře radit Jágr, Neumannová, Železný i Nedvěd

Hnilička: Ministerstvo sportu mi neprošlo, nevypadalo by to dobře Domácí

Podle nich se chce nyní agentura ve svém začátku zaměřit především na podporu mládeže. Bude pokračovat v dotačním programu Můj klub, který od příštího roku přejde z gesce ministerstva školství právě pod agenturu, a nově připravuje projekt Kabina, který by měl mířit na podporu obcí do tří tisíc obyvatel a pro každou z nich by mělo být vyšetřeno až půl miliardy korun. Hnilička od konce února do června plánuje vyrazit do každého z krajů a projekt konkrétně představit.