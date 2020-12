Havlíček: Silvestra v hospodě letos neoslavíme

Shrňte prosím, co všechno se od pátku zavře?

Jedeme podle protiepidemického systému PES, v němž jsme udělali výjimky. Zavřeny budou restaurace, hotely, fitness centra, bazény a wellness. Povoleny budou všechny maloobchody a služby. Restaurace a hotely zavřou v pátek, lyžařské areály se v pátek spustí. Restaurace budou moci opět fungovat formou výdejních okének.

Byly na vládě ohledně opatření neshody a v čem?

Je to všechno kompromis. Domluvili jsme, že to bude od pátku, velkým ústupkem od ministerstva zdravotnictví bylo to, že zůstane otevřeno v neděli i na Štědrý den dopoledne, a otevřené zůstanou i vánoční trhy bez prodeje potravin pro okamžitou spotřebu.

Přišli jste i s novými náhradami pro gastro podniky. Už o víkendu jste to projednávali s obory. S bonusem 400 Kč na pracovníka souhlasili?

Chtěli 500 korun za den, ale už teď je to v rozpočtu tak napnuté, že musím velmi ocenit ministerstvo financí, které bylo v této věci vstřícné. Pro tento segment jsme jednorázovým rozhodnutím uvolnili celkem 10 miliard. Dá se to i různě kombinovat. Když mám restauraci a současně penzion nebo hotel, tak se to sčítá. Rozhodně můžeme říct, že mají stoprocentně hrazeny všechny náklady a ještě bonus navíc. Myslím, že to je velmi velkorysý program.

Provozovatelé bazénů tvrdí, že znovuotevření je vyjde na statisíce. Budete jim hradit i tyto náklady?

Mohou čerpat nájemné na tři měsíce v kuse a takovou dobu zavřeno nebylo. V tom nájemném tak mají i režijní náklady.

Jak dlouho bude zavřeno? Dá se říct, že silvestra lidé v restauraci nebo hospodě neoslaví?

To si v tuto chvíli nedokážu představit.

Debatovali jste o tom, co se bude moci z okének prodávat? Co tolik diskutovaná káva?

Kávu si bude možné pořídit s tím, že lidé, kteří ji budou konzumovat na veřejnosti, budou muset dodržovat řádné dvoumetrové rozestupy a neshlukovat se. Stejně bude možné koupit pivo v PET lahvi, ale konzumace alkoholu na veřejnosti zůstane zakázaná.

U lyžařských areálů bude avizovaný rakouský model?

Ano, bude frontový management pod sjezdovkami, v provozu budou moci být provozovny nabízející pokrmy, a to přes okénko. Lidé tam ale nebudou moci být ubytováni. Nechali jsme i půjčovny lyží, bot a podobně a lyžařské školy, kdy bude moci mít instruktor devět zákazníků.

Někteří zástupci oborových organizací ukazují na Rakousko, Německo, kde mají státem pokryto až 80 procent loňských tržeb, neuvažovali jste o podobném modelu?

Kryli jsme a kryjeme náklady. Zvolili jsme od začátku epidemie režim kompenzace nákladů a k tomu přidáváme další bonus. Je pravda, že v Německu dávají 75 procent. Mimo jiné německý ministr hospodářství prohlásil, že už to končí, bylo to pro německý rozpočet extrémně náročně. Je to jedna z nejbohatších zemí v Evropě, my touto cestou nemůžeme jít.

Někteří provozovatelé restaurací tvrdili, že své provozovny neuzavřou, už minulý týden nechávali otevřeno i po 20. hodině…

Je to z jejich strany strašně nekorektní vůči všem seriózním provozovatelům, protože my se snažíme za ně maximálně kopat. Bohužel pandemická situace se vyvíjí tak, jak se vyvíjí, nejen u nás. V Německu, Polsku, Rakousku i na Slovensku jsou gastro provozovny všechny zavřené. Při takovém přístupu se vše daleko hůř vyjednává a otáčí se to proti celému segmentu. Všichni epidemiologové nás přesvědčují, že bohužel tento segment patří mezi ty nejkomplikovanější s ohledem na šíření.

Máte to doloženo?