Hamáček: Nouzový stav by mohl trvat do Vánoc

Nouzový stav by mohl podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) trvat minimálně do Vánoc. Nouzový stav zatím trvá do 20. listopadu, o jeho dalším prodlužování budou rozhodovat poslanci. Hamáček v neděli v ČT řekl, že vláda půjde Sněmovnu požádat o jeho prodloužení ještě několikrát.