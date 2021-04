Hamáček nechce Petříčka jako jedničku v Praze

Přestože jsme si vybrali Petříčka, nejvyšší vedení to může podle stanov změnit

Ale šéf pražské ČSSD Petr Pavlík tvrdí, že nominační konference skončila a vybrala Petříčka. „Budeme trvat na tom, co jsme si odhlasovali. Není důvod to měnit, protože jsme si schválili za lídra Tomáše Petříčka, který je známý, je vidět, má jasný profil,“ řekl Právu. „Přestože jsme si vybrali Petříčka, nejvyšší vedení to může podle stanov změnit,“ dodal Pavlík.