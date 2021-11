Gazdík: Bartoš byl podprůměrný. Piráti vystrašili lidi

Na čtvrtečním výboru STAN jste diskutovali volební výsledek. Voliči dávali na kandidátkách PirSTAN přednost STAN, a počet poslanců Starostů tak vzrostl ze šesti na 33. Naopak Piráti klesli z původních 22 na čtyři poslance. K čemu jste dospěli?

Situace nás netěší. A ještě více nás netěší, že těsně před ustanovováním vlády Pirátské straně takzvaně „unikla“ jejich analýza. Za mě to není analýza, protože mluví o domnělých chybách Starostů, a už vůbec nemluví o žádných chybách na Pirátské straně. A že jich bylo!

Například? Které vidíte a měly by tam podle vás zaznít?

Určitě některé velmi nešťastné výroky členů Pirátské strany týkající se genderu, daně z nemovitostí, znárodňování bytů nebo marihuany. To zkrátka některé voliče vystrašilo.

A to není to, že si to Gazdík myslí, ale v mé obci (Suchá Loz na Zlínsku – pozn. red.) po dlouhé době nevyhráli Starostové a nezávislí, ale o dvě procenta hnutí ANO. Řada mých tradičních voličů mi říkala: Omlouváme se, máme tě rádi a budeme tě volit v komunálních nebo jakýkoliv jiných volbách, ale zkrátka Piráty a tyhle jejich výroky nezkousneme.

Ani vy jste jim to nebyl schopen vysvětlit?

Nebyl. Řekli: Promiňte, máme strach, věříme ti, víme, ale máme z toho strach. Jestli se něco (šéfovi hnutí ANO) Andreji Babišovi povedlo, tak vyvolat strach z Pirátů.

Proč myslíte, že si to Piráti nechtějí připustit?

Nevím. A nevím, proč unikla část, která udává domnělé a za mě velmi často nesmyslné chyby Starostů. U mě je třeba napsáno, že jsem si platil pro server Náš kraj PR článek o řece Bečvě. Omlouvám se, já jsem poskytl o řece Bečvě desítky rozhovorů a vyšly stovky článků. Byl jsem zpravodaj vyšetřovací komise a problematice se věnuji s asistentem více než rok. A nevidím důvod, proč bych si platil nějaký PR článek, když poskytuji rozhovory na mnohem čtenějších serverech.

Ale zpátky k věci. V analýze, kterou máme (jako STAN), je velmi jasně řečeno, že dominantní vliv na rozhodování voličů měly televizní debaty. A v nich byl zkrátka Ivan Bartoš podprůměrný. Vítek Rakušan v nich zářil, Ivan Bartoš nikoli.

Když jsem pár dní po volbách mluvila s Vítem Rakušanem, říkal že podle něj Ivan Bartoš v debatách nepropadl, ale podal svůj vyrovnaný výkon. Rozdělil výkon Pirátů i názory uvnitř STAN?

Před volbami byly obrovské tlaky uvnitř Starostů, a nejenom tam. I různé významné osobnosti nám říkaly: Vítek Rakušan je skvělý. Udělejte z něj lídra, protože se podle něj rozhoduje mnoho lidí.

Vítek Rakušan ve své skromnosti řekl: Podal jsem na to Ivanu Bartošovi ruku a nemám teď svědomí ho tlačit, aby se kandidátství na premiéra vzdal. Zachoval se velmi čestně. A je právě strašně úsměvné, že v té jejich pseudoanalýze je osočován Vít Rakušan, který byl největším zastáncem Pirátů uvnitř Starostů. To byl jeho projekt, s kterým objel republiku, kdy přesvědčil celou členskou základnu, že je dobrý.

Ale Rakušan je tam osočován v souvislosti s kroužkováním, a sice, že měl podpořit svou bývalou asistentku a dnes již poslankyni Barboru Urbanovou, nemluví se o jeho úsilí.

(Pousměje se) Nevím, co to vlastně je, ale když jsem viděl ten příspěvek, tak tam nic o kroužkování není. V koaliční smlouvě je, že kandidát sám nebude vybízet ke kroužkování. Že někdo jiný řekne: Volte tady Frantu, je skvělý. Jejdanánku, vždyť to je součást každé kampaně!

Navíc tato kampaň byla koaliční radou schválena. Označovali jsme to za mikrotargetingovou kampaň a provozovali ji také Piráti. Například europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) měl na Facebooku vyfocený svůj volební lístek s kroužky, které dával pirátským kandidátům. Takže u nich to nebyla výzva ke kroužkování, happy, a Vítek Rakušan napíše, že je jeho asistentka skvělá, což je, a už je za to pranýřován? To je neuvěřitelné.

Abychom byli spravedliví, podobné listiny s kroužky byly zveřejněny z obou stran. Takže si možná nemáte co vyčítat?

Nevím, jestli si nemáme co vyčítat, ale za mě to žádné porušení koaliční smlouvy není.

Zmiňoval jste sám, že den před uzavřením jednání o vládě, dost možná nechal váš koaliční partner uniknout do médií analýzu, že jste je ve volbách de facto podrazili a okradli o mandáty. Tohle může být i do budoucna fungující vztah?

Kdybych to přirovnal k manželství, tak kolega Michalik (Věslav Michalik, místopředseda STAN – pozn.red.) říkal velmi trefně, že teď máme tichou domácnost. A občané si nás zvolili, ne abychom se handrkovali, ale sestavili funkční vládu.

Jsme připraveni si to špinavé prádlo doma vyprat, sejít se s Piráty nad naší analýzou, aniž by unikla do médií. A snažit se tichou domácnost opět rozpohybovat a fungovat spolu čtyři roky, jak to říká koaliční smlouva.

O co jste se ale minimálně handrkovali, byly resorty. Ve chvíli, kdy analýza unikla, požadovali Piráti relativně dost resortů, a možná i díky avizované kolegialitě šéfa STAN Víta Rakušana je získali. Rozdělení mandátů je 33:4 a ministerských křesel 4:3 ve prospěch STAN. To vás to ani trochu nenaštvalo?

Neštval nás počet resortů. Říkali jsme, že se chceme k Pirátům zachovat slušně. Opravdu nás netěší, že je to 33:4 vůči Pirátské straně. Těší nás, že mají Starostové tolik poslanců, ale ne to, že na úkor Pirátů.

Chtěli jsme, aby to partnerství bylo skutečně rovnocenné. Ale voliči rozhodli a my to respektujeme. Snažíme se být vůči Pirátům více než slušní proto, aby mohli plnit svůj program, protože je náš společný. A to i při čtyřech poslancích.

Čtyři roky jsem seděl v klubu o šesti poslancích a vím, jak je to těžké. Celou obrovskou agendu Sněmovny absorbovat ve čtyřech poslancích je úplně něco jiného, než když má klub 30 členů. Zkrátka jednu práci si rozdělí třicet, nebo čtyři lidé.

Piráti nás potřebují a budou nás ve Sněmovně potřebovat proto, aby mohli plnit svůj program. A my jsme připraveni s nimi spolupracovat tak, jak jsme se k tomu zavázali. Bude blbé, když se budeme skopávat a dostávat podpásovky, jako byla jejich „uniklá“ pseudoanalýza.

Nemůže v budoucnu představovat problém samotné obsazení resortů? Například resort pro místní rozvoj (MMR) označovali Starostové za pro ně přirozený, a nakonec ho přenechali Pirátům. Nemůžete na to ze vší slušnosti nakonec doplatit?

Nevíme to oficiálně, protože neznáme ta jména, ale tušíme, že by resort MMR spojený s digitalizací mohl patřit Ivanu Bartošovi, lídrovi Pirátů. A je zcela jasné, že v této situaci nedat našemu společnému lídrovi – a jsem přesvědčen, že v tom bude skvělý – to, co je jeho odbornost, znamená ve vztazích výrazný problém. Rozhodli jsme se, že to neuděláme a obětujeme to nejcennější, co Starostové chtěli, a to je MMR.

Za mě to, co Piráti vyjednali, jim výrazně hezky umožňuje prosazovat jejich program. Pokud to nevezmou, jsou blázni.

Máte pocit, že to (Piráti) oceňují?

Nemám. Ale snad se to zlepší.

Teď jsou nicméně na tahu orgány jednotlivých stran. Až po podpisu koaliční smlouvy ji bude schvalovat celostátní fórum Pirátů. Není tajemstvím, že ne všichni jsou stoupencem aliance se STAN, natož účasti v kabinetu se SPOLU. Jak čtete současnou situaci?

Za mě to, co Piráti vyjednali, jim výrazně hezky umožňuje prosazovat jejich program. Pokud to nevezmou, jsou blázni.

A není obtížné i to, že mají pouze čtyři ze 108 mandátů, a v případě, že budete potřebovat při hlasováních ve Sněmovně většinu, tak se bez nich obejdete?

Ale o tom to není. Kandidovali jsme jako koalice, a tak chceme i dál vystupovat. Zkrátka ve čtyřech poslancích ve Sněmovně toho při vší úctě k Pirátské straně mnoho nezmůžou. Zvláště, když nejsou potřeba. Proto je důležité, aby naše kluby spolupracovaly. Aby to nebylo 33+4, ale 37.

Část hlasů pro STAN, a to si Piráti mnohdy neuvědomují, byly hlasy proti Pirátům, což je zase výsledek naší analýzy.

Není zkrátka na čase si přiznat, že STAN na předvolební koalici vydělal a uspěl, Piráti naopak prohráli?

Strašně si důvěry voličů STAN vážím a budeme se je snažit nezklamat. Ale součástí důvěry je i to, že část hlasů pro STAN, a to si Piráti mnohdy neuvědomují, byly hlasy proti Pirátům, což je zase výsledek naší analýzy.

Vyzkoušeli jste si předvolební spolupráci s TOP 09, Piráty i samostatnou kandidaturu. Co vám i osobně nejvíce vyhovovalo?

Samozřejmě nejvíc mi vyhovuje samostatná kandidatura. A myslím i trochu v legraci, že teď už jsme určeni k samostatné kandidatuře. Nevím, jestli s námi někdo bude chtít jít do koalice (smích).

Epidemie koronaviru v Česku opět výrazně zrychlila. V posledních dnech se denní přírůstky počtu nakažených blíží 10 tisícům. Pokud jde o možná další opatření ve školách, máte pocit, že jste se poučili, co případně nedělat?

Rozhodně. Od jara jsem se snažili a konzultovali společně s Piráty s tehdejším ministrem (zdravotnictví Janem) Blatným a vydali svoji strategii Za pět minut dvanáct. Jasně jsme řekli, co bychom dělali, kdybychom byli ve vládě. A to samé se dělo letos v září.

A teď bohužel dochází i na má slova. Se znalostí krajských hygienických stanic a jejich fungovaní je představa, že samy zaznamenají, že je v nějaké škole problém, přijdou tam a stanoví opatření, nereálná.

Teď mám zprávy od ředitelů, že opatření do škol vydá krajská hygienická stanice, ať v jakémkoliv kraji, za čtyři až pět dnů. To je kritický čas, kdy se má koronavirus čas šířit více, než je zdrávo. To zkrátka nefunguje a chceme se z toho poučit. To znamená masivní posílení krajských hygienických stanic a zkrácení doby.

Jinými slovy říkáte, že pan Plaga (ministr školství za ANO Robert Plaga) už možná nedělá dost.

Vůbec ne. Ministerstvo školství podle mých informací dělá dost.

A vidíte tam tedy i snahu například posilovat hygienické stanice?

Snaha tam je, ale ne dostatečně účinná. Pan premiér se na to rozhodně nesoustředí. A když se podíváte do očí pana ministra zdravotnictví na tiskových konferencích, tak vypadá zmateně a zoufale. Je mi ho líto a chce se mi plakat. Adam Vojtěch opět neví a je toho na něj trochu moc. Rozumím tomu, ale zvolil si ho pan premiér.

A pan Plaga se zoufale snaží něco dělat v rámci testování. Od jara se snažíme, aby byly vytvořeny ve školách kapacity pro testování PCR, a opakovaně je nám i ministerstvu školství říkáno, že je to nesmysl. A teď vymysleli úplný blábol, že se děti nebudou testovat ve školách, ale rodiče je budou vozit do testovacích center. To je zkrátka špatně.

Pravděpodobný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 nyní uvedl, že současná čísla „smrdí” tím, že možná přijdeme o Vánoce a budou se zavírat i obchody. Pokud k tomu dojde, nelze očekávat, že budou další na řadě školy?

Pokud bych byl ministrem školství, budou mít školy zásadní prioritu. A pokud by byly zavírány, tak až jako poslední instance. Budu tomu bránit vlastním tělem.

Vydrží kabinet o pěti stranách? V čem podle něj tkví problém českého vzdělávání a kde chce začít s reformami? Jaký byl on sám učitel? A co mají být první kroky budoucího ministra školství?

Poslechněte si celý rozhovor v úvodním audiu nebo si ho pusťte ve své oblíbené podcastové aplikaci.