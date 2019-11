Fronta na Hrad: Středula, Fischer, Kocáb, Pavel

Nedávno zmínil premiéra Andreje Babiše ( ANO ) i možný duel lídra ČMKOS Středuly a prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého , který to také nevyloučil. Právě Středulu by v boji o Hrad rádi viděli i soc. dem.

„V našem senátorském klubu máme bývalé prezidentské kandidáty (Jiřího Drahoše a Marka Hilšera), tam je potřeba zjistit, jestli někdo z nich bude mít ještě zájem. Každopádně Petr Pavel je velmi silné jméno, umím si představit, že by to byl člověk, který by funkci prezidenta vykonával dobře a důstojně a úplně jinak než teď,“ řekl Právu předseda STAN Vít Rakušan .

Hnutí ANO by podle své místopředsedkyně Jaroslavy Pokorné Jermanové mělo nasadit do voleb vlastního člověka. „Domnívám se, že hnutí ANO by mělo mít svého kandidáta v příští prezidentské volbě,“ řekla Právu. Na otázku, zda by vhodným adeptem byl Babiš, dodala: „Umím si představit několik jmen, ale považuji to za předčasné.“