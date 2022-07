Fiala: Zásobníky plynu v ČR jsou už plné z 80 procent

Zásobníky plynu v Česku jsou plné z 80 procent. Na Twitteru to v pondělí uvedl premiér Petr Fiala (ODS), podle kterého je to rekordní úroveň. Česko tak dosáhlo hranice, na kterou musí státy Evropské unie zásobníky naplnit do letošního listopadu. Unijní ministři energetiky se na tom v červnu dohodli kvůli tomu, aby země EU byly připraveny na případné vážné narušení dodávek plynu z Ruska.