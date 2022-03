Fiala: Zásah na Ukrajině NATO nezvažuje, znamenalo by to třetí světovou válku

„Když se díváme na ty záběry, každého napadne, jestli tam už nemáme nějak zasáhnout, ale musíme si uvědomit, co by znamenal jakýkoliv takový krok. To je třetí světová válka. Nikdo to reálně nezvažuje, ale všichni o tom musí přemýšlet,” prohlásil v nedělní Partii na CNN Prima News předseda vlády Petr Fiala (ODS).

„To znamená boj, jít do války s Ruskem. NATO je obranná aliance, to je princip a tento další rozměr světové války je potřeba nesmírně zodpovědně promýšlet. Výsledek je, pomáhejme Ukrajině, co to jde, včetně vojenské pomoci, ale přímo vstoupit do toho konfliktu by byl nesmírný hazard,” míní český premiér.