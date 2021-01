Fiala: Piráti vzbuzují otázky, blíže mám ke STAN

Pane předsedo, ještě v roce 2018 jste tvrdil, že budujete silnou alternativu a voliči si budou v příštích volbách vybírat mezi ODS a ANO. Nakonec jste utvořili předvolební blok s TOP 09 a KDU-ČSL. Co se změnilo?

Nejsme slepí a hluší. Víme, jakým způsobem funguje přepočet hlasů na mandáty (D'Hondtova metoda, která se v ČR používá, nahrává stranám s velkým počtem hlasů, jelikož jim stačí k zisku poslaneckého mandátu jejich menší počet. – pozn.red.). A rovněž víme, kdo je na Pražském hradě. Z toho důvodu potřebujeme být co nejsilnější, a proto jsme se spojili před volbami se stranami, které jsou nám programově a názorově nejbližší. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem vyhrajeme a odstraníme obavy, které má středopravicový volič a jeho hlas tedy nebude ztracený.

Nakonec kandidujete bez Miroslava Kalouska (TOP 09), který již v roce 2016 vyzýval ke spojení s tím, že pokud by byl překážkou, odejde. Máte za to, že jeho rozhodnutí napomohlo vyjednávání o koalici?

Od počátku jsme věděli, že Miroslav Kalousek nebude kandidovat do Poslanecké sněmovny. Řekl to před několika měsíci.

Takže vyjednávání bylo zahájeno až poté, co to oznámil?

To si opravdu nepamatuji. Ale kdybychom to dělali na tom principu, že tenhle ne a tenhle jo, tak to nikdy nedáme dohromady.

Vám by nevadilo, kdyby se projektu účastnil i pan Kalousek?

Ale on se ho neúčastní a je zbytečné se k tomu vracet. Já jsem popřál Mirkovi Kalouskovi, ať se mu daří v jeho nové životní roli. Nejenže nebude kandidovat, ale dokonce odešel z Poslanecké sněmovny, a tím je jasné, že odchází z aktivní politiky, alespoň dočasně.

V rámci SPOLU jste avizovali, že plánujete společně postupovat i po volbách. Ale proč tedy chcete vytvořit samostatné poslanecké kluby? Nemohou tomu voliči rozumět i tak, že jde přece jenom o jednorázový projekt?

Stejně jako Piráti a STAN budeme mít koaliční smlouvu na čtyři roky. A měl jsem dojem, že chtějí také dva poslanecké kluby. Každopádně je vaše otázka oprávněná. Volič musí mít jistotu, že když nás bude volit, budeme postupovat i potom společně. A tu jistotu mít bude. Všechno bude v koaliční smlouvě, kterou připravujeme.

Otázka poslaneckých klubů je spíše otázka nějaké strategie a taktiky působení v Poslanecké sněmovně, protože z těch poslaneckých klubů pramení třeba výhoda přednostních práv při vystupování v Poslanecké sněmovně a tak podobně. Ale neznamená to, že bychom plánovali po volbách rozdílné cesty.

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) mi řekl, že se podle něj straníci nesmíří s tím, že by se ODS musela takto spojovat, aby byla druhá nebo třetí, a podotkl, že ODS už je roky mimo vládu. Vnímáte, že se členům nelíbí, že jste v opozici už dlouho?

Mně se nelíbí, že jsme dlouho v opozici! Já nechci být v opozici a chci se podílet na řízení země. Myslím, že to, co se tady děje, a sice ten populismus, prázdnota, politické fráze, neschopnost si poradit s pandemií a někam posunout Českou republiku, to je něco, na co se nejenom já, ale i spousta dalších lidí nemůže dívat. Chce to změnu. Voliči se budou podle mě v těchto volbách rozhodovat mezi středopravou alternativou koalice SPOLU, levostředou alternativou Pirátů se STAN a populismem hnutí ANO.

Ale neodpověděl jste na otázku. Cítíte tlak ze strany členské základy, abyste byli opět ve vládě?

Necítím tlak. Cítím společnou vůli, abychom vyhráli volby, stejně jako jsme měli společnou vůli, abychom změnili situaci v krajích. Byl jsem to já, kdo vyhlásil za ODS cíl, abychom měli konečně po dvanácti letech hejtmany. Hejtmany máme a pokračujeme v cestě návratu do vrcholné politiky. A další cíl je zkrátka jednoznačný.

Zastavme se ještě u hejtmanů. Zmiňovaný pan Kuba se opět stal výraznou postavou na české politické scéně a zaplňuje média. Jak se vám poslouchá, když se o něm mluví jako o stínovém premiérovi?

Výborně, protože jsem sliboval, že když do krajů přijdeme, budeme vidět a dělat jinou a dobrou politiku. Martin Kuba využívá své politické zkušenosti (Kuba působil mezi lety 2011 a 2013 jako ministr průmyslu a obchodu ve vládě Petra Nečase. – pozn.red.). Nastoupil s velkým drajvem a ukázal vládě, že je schopen v jižních Čechách nachystat očkovací strategii lépe než premiér s ministrem. Vždyť je to dobře. Tak to má být.

Tradičně byl však za stínového premiéra označován předseda nejsilnější opoziční strany. Nemáte pocit, že vás zastiňuje?

Já jsem jednoznačně v rámci našeho uskupení SPOLU lídrem a kandidátem na premiéra. Tak to prostě je. Jinak ten pocit máte možná vy, ale jsem rád, že je Martin Kuba vyprofilovaný politik, který je nejenom známý z minulosti, ale hlavně teď oceňovaný za to, co dělá jako hejtman.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že považuje koalici Pirátů a STAN za jejich přirozeného partnera. Vidíte to stejně? Jsou Piráti přirozeným partnerem ODS?

Když se podíváme na hlasování v Poslanecké sněmovně, určitě máme násobně blíže ke STANU a k Pirátům než k populistům a k levici. To je evidentní.

Takže předpokládáte, že budete po volbách vyjednávat o společné vládě?

Předpokládám, že vyhrajeme a budeme jednat se subjekty, které jsou nám bližší, nikoli s těmi, které se chceme nahradit. Osobně jsou mi bližší Starostové, tam je ten rozdíl poměrně malý. U Pirátů si musím klást některé otázky. Třeba ve středu jsem četl, že reprezentanti Pirátů v Evropském parlamentu nehlasovali pro závazek dvou procent výdajů na obranu. To je příklad, který mě prostě trochu zneklidňuje. Ale věřím, že se to nějak vyřeší.

Jak byste si takové řešení představoval?

Tak, že budou Piráti jasně deklarovat, že jsou pro úzkou spolupráci států v rámci NATO a že je jejich zahraniční politika v tomto směru jasně čitelná. Myslím, že není nic zvláštního na tom si tyto otázky klást. Naopak to považuji za odpovědné.

Od straníků ODS ale často zaznívají poměrně kritické výpady směrem k Pirátům. Naposledy pražská buňka dokonce požadovala sesazení primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) výměnou za první místo na kandidátce pro paní Adamovou. Považujete za rozumné, abyste útočili na někoho, s kým chcete vyjednávat o společné vládě?

A čtete někdy prohlášení Pirátů vůči ODS?

Nyní se ptám já vás jako předsedy strany na výroky vašich členů...

Ode mě nic takového nezaznívá, ale když se mě ptáte na pražské kolegy, mějme zase určité pochopení pro výraz určité nespokojenosti. ODS v Praze vyhrála volby, ale byla obejita a je dneska v opozici. Vládnou tam Piráti, tak se nedivte kolegům z pražské ODS, že občas na něco upozorní. Proč ne? Proč bychom se nemohli navzájem kritizovat? Jsme různé politické strany.

A samozřejmě bych mohl tvrdit, jak to bude po volbách skvělé, že získáme přes padesát procent a budeme sestavovat vládu jako strany SPOLU, ale není to zřejmě úplně realistické. Takže k sobě budeme hledat nejbližšího partnera.

Ale já jsem nemluvila o nějakém upozornění, ale požadavku na sesazení primátora Hřiba za čelní místo pro TOP 09….

Nebylo to tak, že buď anebo. Jak jsem řekl, vyhráli jsme volby a považuji za logické, správné a odpovědné vůči voličům, že moji pražští kolegové hledají způsob, jak odpovědnost v Praze převzít, kdykoliv je to možné. Já na tom nevidím nic divného ani nesprávného. Ale nedaří se to, a tak se zdá, že rozhodnou zase až příští pražské volby.

Piráti a STAN mají v koaliční smlouvě i to, aby voliče nevyzývali ke kroužkování kandidátů na kandidátce. Uvažujete rovněž nad něčím podobným?

My se toho nebojíme. Pracujeme sice ještě na definitivní podobě koaliční smlouvy, ale že bychom měli nějaké zákazy kroužkování, to si nemyslím...

Zůstaňme ještě u povolebního postupu. Prezident Miloš Zeman nyní oznámil, že složením vlády sice pověří vítěze voleb, ale výhra se podle něj měří počtem získaných mandátů pro konkrétní politickou stranu, nikoli pro koalici. Jak toto může podle vás zamíchat povolebním vyjednáváním?

To nevím. Do povolebního vyjednávání je tři čtvrtě roku…

Zeptám se tedy jinak. Není jasné, že bude jako první sestavováním vlády pověřen lídr hnutí ANO?

Nevím, ale mě to tedy nepřekvapuje. Po léta se prezident Zeman nijak netají sympatiemi k vládě i k Andreji Babišovi. Je to pořád dokola. Ale myslím, že když volby vyhrajeme a budeme dostatečně silní a rozhodní, bude určitě prostor pro vyjednávání s prezidentem Zemanem.

Tahle otázka padá často, ale můžete zaručit, že ODS nebudete o vládě vyjednávat s hnutím ANO?

Už před minulými volbami jsme deklarovali, jak budeme postupovat po volbách. A stejně mně nikdo nevěřil. Tři čtvrtě roku před a ještě po volbách jsem stále dostával otázky od novinářů, kteří tvrdili, že stejně půjdeme s ANO. Rozporoval jsem to, protože moje slovo platí a taky platilo!

A bude to platit i v případě, že by se vedlo jednání bez Andreje Babiše (ANO), který by mohl kandidovat na prezidenta, jak se spekuluje?

A to by nebyl v hnutí ANO a neřídil ho? Co by pak bylo s hnutím ANO? Nalijme si všichni čistého vína. Hnutí ANO není žádná politická strana s nějakým programem a koncepcí. To je hnutí, které podporuje Andreje Babiše. Ať to tak dělají, je to jejich právo a mají na to dokonce i podporu voličů.

Může tedy zaznít jasné ne?

Zaznělo! Ale pro voliče přece není důležité, že v každém rozhovoru někdo řekne „ne“, a pak to někdo popře, ale to, co udělala ODS pod vedením Petra Fialy po minulých volbách, když před nimi slibovala, jak bude postupovat a dodržela to. Já slovo držím.

Ale v případě, že byste nevyhráli, usiloval byste na lednovém sjezdu v 2022 znovu o předsednický post ODS?