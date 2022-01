Zůstal v tom sám. Farského hodili přes palubu všichni

„Že jsem to posvětil, není na místě. Napsal jsem, že je s to absolvovat kurz, že na to má. Nevěděl jsem, kdy pojede,” řekl Novinkám Pithart.

„Já jsem ho varoval, co když vám to vyjde do volebního období. To on ještě vůbec netušil, že budou vládní strana a on kandidátem na místo ve vládě. To je skoro dva roky stará historie,” dodal s tím, že jeho úkolem bylo posoudit, zda je Farský schopen stipendijní pobyt zvládnout.