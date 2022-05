Fanoušci Rammsteinu v Praze podupali pole s cukrovou řepou

Pořadatel za to podle něj odpovědnost nenese. „Pořadatele jsme před koncerty kontaktovali, abychom vymysleli nějaký společný postup, ale zůstalo to bez reakce,“ dodal.

Podnik kontaktoval i policii, ale ta by musela na místo vyrazit a s každým jednotlivcem sepsat způsobenou škodu, tedy například jednu zadupanou rostlinu, která by se ještě posuzovala podle budoucího výnosu.

„Což je nereálné a jednotlivé způsobené škody by byly příliš malé. Vyrazit na místo před koncertem a pole chránit by podle nás pouze eskalovalo možný konflikt. Takže jdeme cestou, kterou jsme se naučili během 30 let hospodaření v Praze a jejím okolí a která nám přijde jako nejefektivnější – v klidu a pokud možno zábavnou a přijatelnou formou vysvětlovat realitu rostlinné produkce. Jde to pomalu, ale jistou změnu pozorujeme,“ uvedla pak VIN Agro na svém Facebooku.