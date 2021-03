Exprezident Klaus: Teplotu jsem měl dva dny, nepropadl jsem panice. To doporučuji všem

Podle něj se pak v Česku záměrně šíří panika. „Vím, že je covid středně vážná viróza, která se blbě šíří a v řadě případů dojde do tragických konců. Není to ale důvod k tomu, abychom panikařili a dělali tato opatření,“ uvedl.

Klaus byl také přistižen v zakázaném okrese. „Hygieně jsem to nahlásil sám,” řekl k tomu. Pozastavil se také nad tím, že se tato informace následně dostala do médií.

Na přímý dotaz v Partii pak také exprezident nevyloučil kandidaturu do parlamentních, ale ani do prezidentských voleb. Prioritou jsou pro něj ale volby do Sněmovny, které by se měly konat na podzim 2021.