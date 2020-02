Exekuce mají zlevnit a ministerstvo dělá pravý opak, kroutí hlavou odborníci i opozice

Politici velmi často mluví o tom, jak by chtěli pomoci dlužníkům usnadnit jim splácení a lidem v dluhových pastech umožnit návrat do normálního života. Exekuce jsou totiž v Česku palčivým problémem, s dluhy se potýká téměř 800 tisíc lidí. Místo pomoci ale vláda schválila zvýšení soudních poplatků. Podle odborníků i některých politiků to může vést k tomu, že exekuce ještě zdraží.