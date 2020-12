Evropská unie zvažuje společný očkovací pas. Německo je proti zvýhodňování

Šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek ale nerozumí tomu, proč by měl být někdo proti. „Musíme to vyřešit. Už nyní k nám přijíždějí lidé z Číny a předkládají potvrzení, že byli očkováni dvěma dávkami, a nikdo neví, jak se k tomu postavit,“ řekl Novinkám.

V případě, že by se podle Chlíbka nenašla celoevropská shoda, nezbude ČR nic jiného než si vytvořit vlastní české potvrzení, kterým by se mohli očkovaní v budoucnu prokazovat třeba právě na hranicích.

Zároveň podotkl, že by se měla situace vyřešit co nejrychleji, jelikož by potvrzení podle něj měli dostat již při aplikaci druhé dávky, přičemž má přeočkování proběhnout zhruba po dvaceti dnech. „Bylo by to logické, aby nemuseli lidé někam extra docházet,“ uvedl.