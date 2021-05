El-Talabani v kauze Stoka je usvědčený lhář, hájil se Faltýnek. To i prezident, opáčil moderátor

„Víte, kdo to je ten El-Talabani? To je pravomocně trestně odsouzený lhář za křivou výpověď. Pravomocně odsouzený zločinec, a tento člověk vykládá tyto nesmysly. Je potřeba, aby to zaznělo,” reagoval v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi na obsah policejního odposlechu předseda poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Na autora článků Janka Kroupu podal trestní oznámení. „Pan Kroupa lže a vymýšlí si. Když si ofotíte můj diář, tak z toho uděláte milion příběhů. Někdo mi několik let fotil osobní poznámky, pak se to prodá panu Kroupovi a on z toho vytváří tyto příběhy. Páchá trestný čin,” uvedl Faltýnek s tím, že souhlasí, aby to policie vyšetřila.