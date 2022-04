Dva týdny se schovávala ve Lvově ve sklepě. Teď vysílá v českém rádiu

„Potom se najednou rozezněly sirény v Lvově a po celé Ukrajině. Majitelka penzionu, který jsme si pronajali, se během třiceti minut sbalila a odjela za známými do Polska. Byli jsme najednou sami v cizím domě, nevěděli jsme co dělat,“ řekla Právu Nataliia.

„Potom mi manžel řekl: seber dítě a odjeď do Česka, dokud můžeš. Nikdo neví, co se stane zítra,“ řekla moderátorka. Ona, syn a křeček nejprve jeli do Polska, odkud je jejich čeští známí přivezli autem do Prahy. „V České republice jsme před několika lety pár měsíců žili, můj manžel tu měl dobré známé,“ vysvětlila žena, která nyní žije v obci na Berounsku.