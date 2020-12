Dušek: Pokles indexu rizika i čísla R je zkreslený. Po Vánocích čísla porostou

„Není to reprezentativní, troufnu si v tuto chvíli říct, že je to trochu artefakt výpočtu. Tím jak se během Vánoc velmi zásadně snížila nálož testů, s čímž se samozřejmě počítalo, tak klesly počty denních pozitivních záchytů do té míry, že to snížilo reprodukční číslo. Vánoce takové prostě být musely,” vysvětlil pro Novinky Dušek.