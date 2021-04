Důchodci dostanou přidáno znovu nad rámec valorizace

Důchodci mají opět dostat přidáno nad rámec valorizace penzí. Právu to řekli ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO). Zákonné navýšení má podle aktuálního odhadu ministerstva financí v příštím roce činit v průměru zhruba 450 korun. Důchodci by mohli nad to dostat v průměru stovky korun.