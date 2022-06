Dobrý konec: Rusa z Prahy už banka nešikanuje

Momentálně je však v Rusku, kde se léčí z těžkého covidu, a do Česka se nemá jak vrátit, takže požadavek banky vnímal spíš jako šikanu, protože není oligarcha, nepere podezřelé peníze a Putinův režim nepodporuje. Odletět měl z Ruska do Prahy i se svou manželkou 7. dubna. Kvůli ruské invazi a zrušení leteckého spojení s Ruskem to ale nebylo možné.

Podle mluvčí ČSOB by však mohl využít plnou moc, díky níž by pověřil vyřízením případu svého českého přítele. S ověřením u ruských notářů by neměl být problém. „Dokumenty by měly být ověřeny apostilou, tedy vyšším ověřením, které se k dokumentům přiloží. Měly by být taky řádně přeloženy do češtiny, pak by banka v Česku takto ověřené dokumenty měla přijmout bez problémů,“ řekla Právu notářka Klára Svobodová. To potvrdila i mluvčí ČSOB.