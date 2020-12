Do domova seniorů ano, do věznice ne. Jak je to s návštěvami blízkých?

„Podle situace budeme navrhovat nějaké řešení, tedy v jakém rozsahu by mohly návštěvy fungovat,“ dodala Kučerová. Jednou z možností podle ní je, že by podobně jako na jaře mohl vězně navštívit maximálně jeden člověk s dítětem.

Podle protiepidemického systému PES z dílny ministerstva zdravotnictví by měl nicméně zákaz návštěv platit na třech nejvyšších stupních, na dvou nejnižších by měla být zavedena pouze organizační opatření. „Takové informace nemáme,“ reagovala pro Novinky mluvčí.

Pokud by k prodloužení nedošlo, došlo by to podle Hamáčka k nekontrolovatelnému rozvolnění, a to by se zřejmě týkalo i vězeňské služby.