Dejte mi měsíc, potřebuji vyřešit vedení divadla, říká Farského náhradnice

Jste připravena převzít poslanecký mandát po Janu Farském, který funkci na výzvu předsednictva složí kvůli půlroční stáži v americkém Oregonu?

Samozřejmě jsem připravená, i když mě to mrzí. Honza Farský byl velmi zkušený poslanec a udělal toho hodně. Budu nováček, ale připravená jsem. Teď potřebuji nějaký čas, měsíc nebo tak, abych si vyřešila naše divadlo.

Takže nezůstanete na obou pozicích – poslankyně a ředitelka divadla?

Určitě ne, ale nemůžu to opustit ze dne na den. Pro mě je to taky čerstvá zpráva. V noci jsem se to dozvěděla od Honzy Farského. Takže teď mi dejte nějaký měsíc na to, abych tady vymyslela, jak to tu bude fungovat.

Zmiňovala jste, že vás to mrzí. Nebyla by správnější výzva, aby se vzdal stáže v Americe a upřednostnil mandát, pro který ho zvolili občané?

STAN může vyzvat k něčemu, co se týká parlamentu. Kdyby to tak vyhodnotil pan Farský, tak by třeba řekl, že se vrátí z té stáže. Myslím, že už vůbec nemáme koho co vyzývat, aby rušil takovéto věci.

A za druhé myslím, že je to v podstatě jedno. Šlo o to, že ty dvě věci nejdou skloubit.

Nebylo pozdě vyčkávat na negativní reakci veřejnosti a následnou výzvu předsednictva?

Kladete tyto otázky špatnému člověku, protože nejsem v předsednictvu STAN. Na druhou stranu pan Farský byl velmi akční poslanec. To, co on udělal za ta volební období, tam někteří neudělali za sto let.

A platí, že jste o tom již dříve jednali s panem Farským a řekla jste mu, ať si mandát ponechá?

Ano, mluvil se mnou. Taky jsem neodhadla, jak strašlivě velká bude ta reakce. Ale já jsem ho v tom podporovala, ať si mandát nechá, protože on to prostě umí. Prosadil spoustu zákonů. Myslím, že z opozice byl skoro nejakčnější poslanec.

A čemu se chcete v Poslanecké sněmovně věnovat?