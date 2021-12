Děčínská nemocnice je na hranici možností. Odpor k očkování nás zaráží, říká hlavní sestra

A jaká je situace v personálu? „Je stabilně unavený. Když se v létě utlumil covid, dodělávalo se to, co se nestihlo. Únava je značná,“ říká hlavní sestra.

Několik případů odchodu po jarní vlně zaznamenali, zároveň jsou teď někteří ze zaměstnanců v karanténě, musí být doma kvůli svým dětem, které by jinak neměl kdo hlídat, o to více situace na všechny doléhá.

A co by děčínské nemocnici pomohlo? „Sestry! Sežeňte nám nové sestry, které půjdou do pracovního procesu. A lidi, aby se chovali zodpovědně a slušně, nehartusili na zdravotnický personál, ať se k nim chovají vlídně a slušně, jsme tu pro ně, snažíme se jim vždycky pomoct, ať přijdou v jakémkoliv stavu,“ přála by si sestra Tomášková.