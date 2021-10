Další Piráti mají smůlu. Na klouzavé mandáty nedosáhnou

Podle pirátské novely Ústavy, kterou v červnu schválila Sněmovna, by členové vlády do budoucna mohli dobrovolně předat poslanecký mandát náhradníkům, dokud by měli angažmá v kabinetu. Dále by tak seděli ve Sněmovně, ovšem ve vládní lavici a bez možnosti hlasovat.