ČSSD chce bonus pro lidi v karanténě, který by se odečítal od odvodů firem

Kabinet podle Hamáčka zvažuje různé cesty, jak motivovat občany k testování a k tomu, aby se nevyhýbali karanténě. Bonus považuje za nejlepší cestu. Navýšení nemocenské, jak o něm mluví opozice, by podle něj mohlo znamenat diskriminaci. Pro hospodaření státu by bonus znamenal výdaj zhruba sto milionů korun, což považuje za únosné.

Navýšení nemocenské pro lidi s covidem a v karanténě by podle Hospodářské komory neúměrně zatížilo firmy. Motivaci lidí k testování a hlášení kontaktů by podle názoru zaměstnavatelů nezvýšilo. Podle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého by se na případné výplatě vyšších náhrad musel podílet stát.