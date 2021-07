Covid vymýtil chřipku. Ta může letos udeřit silněji

To by se ale mohlo změnit, protože zájem o očkování proti chřipce roste. Na enormní poptávku jsou praktici, kteří objednávali vakcíny začátkem roku, připraveni.

Praktičtí lékaři se chystají připomínat s možností očkování naplno až na podzim. „Když je hezky a léto, málokdo myslí na to, co přijde se sychravým počasím. Je to tak každý rok. My začneme informovat pacienty a posílat do firem nabídku očkování proti chřipce až v září, kdy se v Česku objevují první protichřipkové vakcíny. Navíc nyní je převážná část rizikové skupiny 65 na chalupách a efekt to má skutečně až na podzim,“ doplnil praktický lékař z Prahy Cyril Mucha.