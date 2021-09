Co je s prezidentem republiky Milošem Zemanem?

Jediným, kdo prezidentovu hospitalizaci oficiálně potvrdil, byla mluvčí nemocnice Jitka Zinke, bližší informace však neuvedla s odkazem na povinnou mlčenlivost podle zákona o zdravotních službách. Informovat by měl právě Hrad.

Co Ovčáček myslel tím, když napsal „Těšíme se na brzké zářijové pravidelné setkání v Lánech, dá-li Bůh”? V silně křesťansky založených zemích se tento obrat běžně používá, aniž by nutně znamenal něco fatálního, ale v nábožensky vlažném Česku se k němu sahá výjimečně.

Byla by to banální informace, Ovčáček, který to má v popisu práce, ji však neposkytl. Zastoupit ho musel premiér Babiš, který ve středu odpoledne rádiu Impuls řekl, že Zemanův stav není vážný.