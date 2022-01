Co je chřipcovid. Souběh chřipky a covidu představuje nebezpečí

Aktivita chřipkových virů byla v poslední sezoně nezvykle nízká. V ČR nebyl dokonce zaznamenán jediný pozitivní nález, což lze do jisté míry vysvětlit přísnými protipandemickými nařízeními – nošením respirátorů a omezením sociálních kontaktů. To ale neznamená, že letos tomu bude stejně. Podle některých odborníků může covid i chřipka udeřit současně. A pak by to bylo velké nebezpečí pro lidi i zdravotnický systém.