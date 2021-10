Chystají se změny v opatřeních. Zkrátit by se mohla platnost testů

Rada vlády pro zdravotní rizika jednala o možném krácení platnosti testů na koronavirus. Zkrátit by se podle ní mohla i karanténa v případě ukončení PCR testem. Ve čtvrtek to uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Při zhoršování situace by pak mohli mít podle ní neočkovaní omezený vstup na některé akce.