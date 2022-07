Chlapcům z ukrajinského „děcáku“ se stýská po domově. Pomáhá jim olomoucká charita

Nejdříve našli útočiště v obci Loukov, v létě se přemístili na Svatý Kopeček. Dětem v novém domově však stále chybí některé vybavení, to pro ně shání Arcidiecézní charita Olomouc.

„Domov stále tzv. dovybavujeme. Například jak se teď trochu ochladilo, začalo být více potřebné oblečení, které je po příchodu domů potřeba někam odložit. Jako řešení se vymyslel tzv. štendr. Nyní jsme rozeslali žádosti do některých obchodů, jestli bychom mohli takový štendr získat u nich. Se slevou nebo zdarma, abychom šetřili peníze,“ popisuje Novinkám Marek Navrátil z Arcidiecézní charity Olomouc.

Peníze shánějí i na pokrytí provozních nákladů domova. „ K dispozici je sbírkové konto Arcidiecézní charity Olomouc: číslo účtu: 4030207/0100 nebo lze přispět v hotovosti do kasičky v našem sídle na adrese Olomouc, Křížkovského 6,“ dodal.

Ukrajinský dětský domov „Živá perla“ podporuje Arcidiecézní charita Olomouc od roku 2005. Chlapci, kterým je od 6 do 17 let, jsou často sirotci nebo pocházejí z rodin, kde byli rodiče zbaveni svých práv.

„Dětský domov v Bortnykách fungoval ve velmi pěkném prostředí. Bortnyky jsou větší vesnice, která s domovem žije jako sousedé kdekoli jinde. Chlapci chodí do školy a kamarádí se s místními a naopak kamarádi z vesnice mohou chodit za nimi do domova. Není to žádný uzavřený ústav. Spíše si představte opravdu velkou rodinu, která je sžitá s místním prostředím,“ popsal Navrátil.