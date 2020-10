Čeští výrobci v tendrech na ochranné pomůcky doplácejí na zákon. Radují se překupníci

Mohlo by se zdát, že na řadu se tedy dostanou české firmy, které se v tuzemsku na výrobu nejrůznějších ochranných pomůcek specializují. To však, jak ukazují výsledky tendrů vyhlášených Správou státních hmotných rezerv (SSHR), nemusí vůbec být pravidlem.

Obě tyto společnosti, ale i někteří další úspěšní uchazeči mají společné to, že sice působí na českém trhu, ale pomůcky samy nevyrábějí, pouze přeprodávají to, co nakoupily od jiných firem v zahraničí.

„Problém je v tom, že požadavky na zpracování byly postaveny někde úplně jinde, než se původně zvažovalo. Čas taky nehrál pro nás a problémový byl také požadavek na obnovu. To, co bylo v dubnu a předjednané, tak teď vypadá úplně jinak, takže my to necháváme velkým hráčům,” popsala překážky Novinkám jednatelka a spolumajitelka ryze české výrobní společnosti Zdravtex Jitka Šimšová.