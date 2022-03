Čeští europoslanci: EU se na tvrdších sankcích neshodne, brzdí to Němci a Maďaři

Česká republika dlouhodobě tvrdší sankce podporuje. „Pokud bude mít (ruský prezident) Putin peníze na válku, tak ji dál povede,“ řekl Novinkám europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Země typu Německa a Maďarska by ale chtěly sankce mírnější,“ uvedl.

„Hlavním problémem je nicméně Německo, které se bojí, že by tvrdší sankce měly pro něho výrazné dopady,“ nastínil situaci na evropské půdě.

Podle pirátské europoslankyně Gregorové by mohly více dopadnout na ruské oligarchy, možností tak například větší omezení vývozu luxusního zboží. Reálná debata se má podle ní vést na evropské půdě také o bezletové zóně, a to alespoň nad humanitárními koridory.

„Je to citlivé téma, které by mohlo vést k eskalaci konfliktu. Nicméně ekonomické sankce, zjevně nefungují. I kdybychom se ale jenom bavili o tom, že ji chceme umožnit tak je to důležité,“ vysvětlila Novinkám.