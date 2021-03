Česko oficiálně požádalo tři státy o pomoc s pacienty

Pro uskutečnění převozu a umístění pacienta do zahraničí je nutné splnit poměrně složité byrokratické kolečko. Podle resortu se na tom musí současně podílet ministerstva zdravotnictví, zahraničí a vnitra.

„O samotném transportu do zahraničí rozhodne ošetřující lékař a odešle ministerstvu zdravotnictví unijní formulář s žádostí o transport. Ministerstvo zdravotnictví následně formulář vloží do systému včasného varování a reakce EWRS. Nemocnice poté zajistí zdravotnickou dokumentaci pacienta v jazyku přijímací země a získá od pacienta souhlas s transportem do zahraničí. Pokud je nutné péči v zahraničí hradit, schválí ji zdravotní pojišťovna,“ popsal celou proceduru náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý.