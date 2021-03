Čekání na testy se má vyřešit do týdne

„Za mě by bylo ideální, kdyby byla kompenzace pro každého občana a těch 60 korun by využil za test do zaměstnání nebo pro vyzvednutí samotestu v lékárně nebo obchodě, jako to mají v Rakousku. Bylo by to asi nejčistější řešení a vyhovovalo by obcím i krajům,“ dodal vicepremiér.