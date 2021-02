Tisková konference vlády ke koronaviru

Nový zákon o kompenzačním bonusu by měl zvýšit denní příspěvek z 500 na 1000 korun, účinný by měl být zpětně od 1. února. Zároveň by již neměl být podle úřadu navázán na nouzový stav. Podpora bude zaměřená na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent.