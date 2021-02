Část mzdy lidí na home office by mohla jít potřebnějším, navrhuje Vystrčil

„Já vím, že teď řeknu něco, co se velké většině občanů nebude líbit. Skutečně si myslím, že pokud tady máme dva miliony lidí, dva miliony válečníků, kteří nikdy vlastně po zemi nic nechtěli – sami měli otevřenou hospodu, cestovní kancelář, maloobchod nebo cokoliv jiného a teď lezou po kolenou a my (ostatní) máme všechno a nic necítíme, tak si myslím, že v nějakém okamžiku by to mělo být tak, že část prostředků, které dostáváme, dostanou oni,” prohlásil Vystrčil .

Uvedl, že lidé na home office by v modelovém případě dostali třeba 70 nebo 80 procent měsíčního výdělku, zbytek by šel postiženým profesím.

„Tak to je, oni jsou nositelé svobody, demokracie, našeho zřízení. Jsou jich dva miliony a my je nesmíme nechat padnout a nemůže nám to být jedno – hlavně, že my máme ty peníze a ten plat. To není správně, to není dobře," uzavřel.