Budoucí ministr pro Evropu Bek: Neříkat „Vánoce“ je pro mě nepřijatelné

Co bude dělat ministr pro evropské záležitosti?

V první chvíli bude mít nejvíce práce s přípravou českého předsednictví, které se odehraje v druhé polovině příštího roku. Ale kromě toho bude mít na starosti také koordinaci evropské politiky mezi jednotlivými resorty.

Na rozdíl od uplynulých let bude ale mít vláda na přípravu pouhé měsíce. A mluví se o tom, že stav, který teď přebíráte od vlády Andreje Babiše (ANO), je všechno, jenom ne moc dobrý.

Rozlišil bych dvě roviny přípravy. První je technicko-obsahová, která je věcí Úřadu vlády, a tam se pokračuje kupředu standardním způsobem. Na úřednické úrovni probíhala diskuse o možných prioritách a tématech. V tomhle směru si myslím, že není pozdě. Na vládě, která nastoupí, je, aby pak zúžila výběr priorit a stanovila highlighty.

Jiná věc je finanční zabezpečení předsednictví, kde se dosluhující vláda rozhodla hodně šetřit. Původní návrh byl velmi nízký, a pak ho v září korigovala a navýšila rozpočet o 200 milionů korun. To je ale rozpočet, který zůstává ve srovnání s jinými zeměmi velmi nízký. Navíc vzniká obava, zda rychlá inflace, kterou teď máme v ČR, a zvyšování mezd nevyvolá ještě zvýšené nároky na rozpočet. To se neprojevuje teď, ale až to předsednictví začne. Myslím, že také o rozpočtu musíme ve vládě vážně jednat.

A co považujete za hlavní úkoly českého předsednictví?

Agenda ČR je z velké části dána zvenku tempem, jak se připravuje česká legislativa. Očekáváme, že na ČR padne finalizace několika klíčových legislativních aktů – velký balíček Fit for 55, což jsou legislativní nástroje pro dosažení klimatických cílů EU, digitální agenda a zřejmě migrace. To jsou závažná témata, ve kterých ČR bude vystupovat v roli moderátora evropské diskuse a shody mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou.

Zbude ještě prostor na prosazování českých priorit?

Předsednická země musí v době předsednictví trochu zapomenout na vlastní perspektivu, anebo velmi obratně postupovat diplomaticky tak, že si nějaká jiná členská země osvojí naši agendu a perspektivu a bude trochu bojovat za nás...

O co by mělo například jít?

Myslím, že klíčové téma z pohledu ČR je třeba otevření cesty k jaderné energetice v budoucím energetickém mixu. A tam máme nepochybně společný zájem s Francií, která bude tohle téma nepochybně hájit. ČR je v podobné pozici.

A možná i některé společné zájmy s Německem třeba v plynu, který by měl být uznán jako přechodné řešení pro snižování emisí.

Vládě v čele s Andrejem Babišem se často vyčítalo, že neprosadila jádro jako čistý zdroj. Stále je šance?

Zrovna tohle bych vládě nevyčítal. Dlouhodobě existuje v ČR silný politický konsensus o tom, že zrovna jádro má být součástí energetického mixu. Existují určité rozdíly v názorech na to, zda máme ještě budovat velké reaktory, které dnes máme.

Takže podle vás (Babiš) nepochybil?

Nemohl to prosadit, protože finální podoba legislativních evropských opatření se teprve formuje. Takže ČR hájila tuhle pozici v debatě a bude i po změně vlády. Pokud jde o rozhodnutí o tzv. taxonomii, v níž se objeví snad jádro, jeho konečná podoba bude představena teprve v budoucnosti.

Ještě k financování předsednictví. Babišův kabinet chtěl koncentrovat veškeré aktivity v Praze, což chcete změnit. Je to v současné situaci rozpočtově odpovědné?

Jsme v téhle věci s panem premiérem (Petrem) Fialou (ODS) za jedno a jsme realisté. Nemyslíme, že by se měla polovina aktiv vysunout mimo Prahu. To už není proveditelné. Na to nemáme peníze.

Spíše chceme, aby se jednotky akcí, které mohou poutat pozornost, mohly dostat mimo Prahu, pokud na tom budou ochotny spolupracovat kraje, případně hostitelská města. A pak se dá rozložit finanční dopad na více aktérů. Tam, kde v tom budou regiony vidět velký přínos pro svoji propagaci a rozvoj kontaktů směrem k EU, to má smysl.

Zmiňujete premiéra Fialu. Pojďme k vznikajícímu kabinetu. Neobáváte se v otázce EU rozdílných pohledů uvnitř?

Neobávám. Ony tady zkrátka jsou. A rozdíly jsou nejenom mezi těmi stranami, ale když se podíváme na názorové rozdíly uvnitř těch stran, tak jsou podobně velké. V ODS nebo STAN existuje konzervativnější a více proevropské křídlo.

Důležité je, aby partnerské strany v koalici dokázaly rychle identifikovat společného jmenovatele svých postojů, kde to bude možné, a zároveň hledali cestu, jak zacházet s prioritami svých programů, kde shodu nenajdou.

Narážela jsem také na ideové směřování, protože se už teď projevuje v Evropském parlamentu i v určité míře progresivismu. Například maltská eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena Dalliová v říjnu přišla s interním materiálem, podle něhož se měli řídit při používání jazyka evropští úředníci. Nabádala, aby v oficiálních vyjádřeních nezmiňovali Vánoce, pohlaví nebo výraz „křestní“ jména. Jak se na tohle díváte?

Samozřejmě bude vláda muset hledat zase nějakou střízlivou rozumnou pozici ve všech politických debatách. Na národní i evropské úrovni občas zaznívají velmi krajní hlasy a stanoviska. Důležitý je potom výsledek. Jako v příkladu, o kterém jste hovořila, kdy potom došlo k nějaké korekci.

Vlastně mě zajímá, kde je pro vás ta červená linie? Co tedy například nepoužívat „Vánoce“ a pohlaví?

To určitě pro mě jako Mikuláše Beka není přijatelné.

V uplynulých dnech jste se podobně jako zbytek ministerských kandidátů setkal s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. V jaké atmosféře jednání probíhala?

V mém případě bych řekl, že přátelsky. Nevraceli jsme se k našimi minulým sporům. Vedli jsme rozhovor o prioritách českého předsednictví, pojetí funkce ministra a úkolech, které by měl plnit, a také mých kvalifikačních předpokladech.

Takže jsou podle vás minulé spory zapomenuty?

Nevím, jestli jsou zapomenuty, ale prezident ani já jsme se k nim nevraceli. Otevřeli jsme debatu o spolupráci budoucí vlády s prezidentem v době předsednictví, respektive jsme se shodli na tom, že by bylo dobře, abychom to téma diskutovali ještě v budoucnu.

Prezident měl kandidátovi na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) mimo jiné vytýkat postoj ke stěhování české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, což prezident prosazuje. Jak je váš pohled?

Od rozhovoru s prezidentem jsem si uložil, že budu vlastně mluvit jenom o tom, kde se to týká buď mé kompetence budoucího ministra, anebo věcí, na nichž je stoprocentní shoda v koalici.

Z jakého důvodu?

Protože si myslím, že jsem tou schůzkou vkročil jednou nohou do úřadu. A považuji za hrozně důležité, aby ministr pro evropské záležitosti hájil svůj pohled na věc vůči vládě uvnitř, ale směrem k veřejnosti důsledně vládní pozice. (…) Nemůže si dovolit luxus, že bude do veřejné debaty vypouštět své osobní názory, protože tím ztratí možnost být koordinátorem, který mluví trochu do všech resortů ostatních.

Nicméně v této otázce (stěhování ambasády) uvnitř vlády panuje názorová pluralita.

Vláda o tom neměla příležitost jednat…

Není tajemstvím, že ODS to prosazuje, zatímco Piráti jsou zdrženlivější.

Zkrátka je to otázka, kde se musí velmi vážit pro a proti, než vláda řekne jasné stanovisko.

Jestli není trochu paradox, že funkci ministra zahraničí dostala strana podle koaliční smlouvy, která se zásadně rozchází s prioritou české zahraniční politiky, jako je podpora Izraele?

V řadě resortů bychom našli nějakou pozici stran, která může být odlišná. (…) Nový šéf diplomacie, pokud bude moudrý, bude muset v některých vyjádřeních čekat na vyjasnění pozice vlády. Vlastně je velmi nevděčné a riskantní pozice deklarovat předem.

Pojďme dál. Premiér v demisi Andrej Babiš si zakládal na Visegrádské čtyřce s tím, že měl podle mnohých potřebovat především spojence ve sporech s Evropskou unií kvůli svému možnému střetu zájmů. Jak jste to vnímal?

Myslím, že kolem V4 není potřeba vést nějakou vyhrocenou diskusi. To je formát spolupráce, který je zavedený. (…) Má to vykrystalizovanou institucionální podobu.

Jenom opakovaně říkám, že považuji za chybu, že jsme od vstupu do EU nedovedli budovat podobně intenzivní vztahy s dalšími partnery. Nemusí se to pojmenovávat a vznikat z toho takové uskupení. (…) Když jsem vstupoval do evropského výboru Senátu, litoval jsem, že existuje pravidelné setkání v rámci V4, a ne s rakouskými nebo německými kolegy. Pojďme se pokusit lépe nastavit vztahy s dalšími partnery, se kterými máme k řešení řadu naléhavých problémů.

Ještě k Polsku a Maďarsku. Nenechali jsme se zároveň trochu zatáhnout do bitvy o interpretaci pravidel demokracie a právního státu?

Premiér Babiš k tomu měl určitý sklon. Pokud sám čelil podezření ze střetu zájmů, a měl tak velký reputační problém na evropské úrovni, možná tíhl k hledání spojenců, kteří mají sice trochu jiné, ale v zásadě obdobné názorové střety s EU.

Lze očekávat, že některé spory budou vrcholit během našeho předsednictví. Počítáte s tím? Připravujete se na to?

Musíme s tím počítat a vést intenzivní debatu s našimi polskými a maďarskými protějšky. Nedělám si velké iluze o mesiášské roli ČR při mediaci těchto střetů, ale můžeme se o to minimálně pokusit.

Zmínil jste, že premiéra Fiala znáte z působení na Masarykově univerzitě. Jaký je?

Člověk, který dokáže jednat velmi cílevědomě, a přitom nepolarizovat své spolupracovníky. Dokáže delegovat pravomoci. (...) Což je třeba velký rozdíl proti manažerskému stylu premiéra Babiše, který je proslulý svým mikromanagementem.

Považujete ho za přítele?

Určitě. Jsme osobní přátelé. (…) To ale neznamená, že máme na všechno stejný názor. Už proto jsem dnes členem STAN a on je předsedou ODS. To přátelství není založeno na tom, že bychom měli stejný politický názor, byť v řadě věcí blízký.

Proč jste tedy do ODS nikdy nevstoupil?

Přiznám se, že moje základní nastavení v pohledu třeba na evropskou pohledu je o poznání vstřícnější vůči EU, než je mainstream ODS.

Jak dlouho vydrží Fialova vláda?

Doufám, že celé čtyři roky. (…) To je zbožné přání. Samozřejmě realisticky vím, že v politice je možné všechno.

