Budem zpívat za patníkem, zlobí se Matěj Ruppert z Monkey Business. Není sám

„Ministr kultury mlčky přihlíží zákazu zpěvu! Jak absurdní, ode dneška zpíváme za patníkem,“ uvedl. „Tohle je jenom začátek, nehodlám mlčet,“ dodal Ruppert. Pod jeho příspěvkem se rozpoutala velká diskuse, do které se přidali i někteří jeho kolegové.

Herec Martin Dejdar napsal: „Přidávám se k tobě Matěji! Nebránil nás při ponižování už na jaře a teď mlčí zase! Možná mlčí, protože prská! Čekám, kdy pan Vondráček zase vyskočí na ten jeho pultík ve Sněmovně, hodí si kytaru přes hlavu, jak to už předvedl, hrábne do strun a zanotuje: Táhněte do háje!“